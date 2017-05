MILANO: MIANI (MONTENAPOLEONE DISTRICT), AMMINISTRAZIONE SU BUONA STRADA (2)

16 maggio 2017- 16:28

(AdnKronos) - Un giudizio dunque positivo, anche se "in generale ci sono ancora tante cose da fare. Sicuramente un manager come sindaco dovrebbe avere la sensibilità giusta per capite quali sono le necessità della città". La quale, per altro, ha un "grande potenziale. "Già ha superato Firenze e Roma per numero di turisti", ma può anche fare leva sul fatto che "vantaggio rispetto alle altre grandi capitali: è una città a misura di uomo. Londra, Parigi, New York, Mosca, Shanghai sono metropoli meravigliose ma non sono a misura di uomo". Intanto le vendite nei negozi sono andate molto bene nei primi quattro mesi del 2017, facendo registrare "+12%: si tratta di un segnale molto incoraggiante: Milano è una meta che continua a riscontrare maggiori interesse rispetto ad altre".