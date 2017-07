MILANO: MINACCIA DI MORTE EX COMPAGNA, STALKER ARRESTATO A PARABIAGO

1 luglio 2017- 16:13

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Parabiago, in provincia di Milano, hanno arrestato un 39enne italiano, già noto alla Giustizia, poiché ritenuto responsabile di stalking nei confronti di una donna di 38 anni che aveva appena formalizzato una enuncia per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno. Quest’ultimo, dalla fine della relazione sentimentale, terminata circa un mese fa, aveva iniziato a molestare la donna con continue telefonate, messaggi, pedinamenti e appostamenti sotto casa. La vittima, esasperata, aveva deciso di recarsi dai Carabinieri, i quali le avevano raccomandato di contattarli nel caso in cui l’uomo si fosse nuovamente presentato presso l’abitazione, dove i militari lo hanno bloccato mentre minacciava di morte la donna. L’arrestato, già autore di reati contro la persona, è stato condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio (Va), dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dall’inizio dell’anno sono 104 gli arresti eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, mentre si attesta a 44 il numero delle denunce in stato di libertà per i medesimi reati.