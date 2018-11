18 novembre 2018- 14:03 Milano: minaccia la moglie e le brucia porta di casa, denunciato

Milano, 18 nov. (AdnKronos) - Un uomo di 64 anni è stato denunciato dalla polizia di Milano per aver ripetutamente minacciato e maltrattato la moglie, con cui si sta separando, arrivando a bruciarle la porta di casa.Gli agenti sono intervenuti la scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezza, nel quartiere Stadera, contattati dai vigili del fuoco. Qui, trovano la porta bruciata dell'appartamento e la vittima, 58 anni, che racconta loro quanto accaduto durante la giornata. Il marito, che è in cura psichiatrica e ha problemi di salute (deve muoversi portando le bombole d'ossigeno con sè), le aveva rubato la macchina, poi ritrovata dai carabinieri, e le aveva inviato diversi messaggi dal contenuto minatorio mentre si trovava nei pressi della casa. Qui, aveva provato una prima volta a bruciare la porta di casa usando come combustibile le sue bombole di ossigeno, per poi scappare. La sera, appena rincasata, la donna se lo era trovato sul pianerottolo con in mano un coltello e una tanica contenente candeggina mescolata a benzina: nonostante lo spavento, riesce a chiudersi in casa e a proteggersi prima che il marito le versi addosso la miscela, con cui dà fuoco alla porta. Gli agenti lo rintracciano alle 4.30 in una sala slot. L'uomo è ricoverato e indagato per incendio doloso, danneggiamento, minaccia aggravata e maltrattamento in famiglia.