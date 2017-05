MILANO: MINNITI, CITTà è UNA SECONDA CAPITALE NELLA LOTTA A MAFIA

10 maggio 2017- 20:49

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - "Questa città è una seconda capitale nella lotta alla mafia. A Milano è stato fatto un lavoro straordinario con indagini esemplari che ci hanno dato la dimensione della 'ndrangheta come un fenomeno dal forte radicamento locale, ma con una proiezione nazionale e internazionale. Qui si gioca una partita fondamentale della lotta alla criminalità organizzata". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, interviene all'inaugurazione della nuova sede della Dia a Milano in via Cordusio. "Una sede molto bella in un luogo demaniale che ci consentirà di risparmiare un bel po' di soldi e in questo momento risparmiare soldi non guasta", aggiunge. Il ministro ricorda la nascita 25 anni fa della Direzione investigativa antimafia, "in un momento difficile della storia del nostro Paese" che si trovò a fare i conti con le stragi degli anni Novanta. Una sfida vinta quella al terrorismo interno anche grazie alla Dia e all'idea di "mettere in campo una struttura interforze. Un progetto unitario tra forze diverse in quegli anni veniva considerato un azzardo, ma l'idea di una risposta interforze è stata una risposta giusta" e oggi quel patrimonio di informazioni, intelligence e conoscenze consente "al nostro Paese di essere il più forte, il più attrezzato" di fronte un terrorismo radicalizzato jihadista. La sfida alle organizzazioni criminali e in particolare alla 'ndrangheta ben radicata in Lombardia si può continuare a combatterla perché "abbiamo gli strumenti" per farlo. In questo momento in cui Milano si candida ad assumere un ruolo economico sempre più di primo piano in Europa, la sfida deve necessariamente passare anche dalla lotta alla corruzione e alle organizzazioni criminali per il ministro Minniti.