21 novembre 2018- 15:16 Milano: minore investito da treno a Parabiago, Procura Busto apre inchiesta

Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Non è ancora chiaro se insieme al suo gruppo di amici stesse giocando a una macabra prova di coraggio, ma un ragazzino di 15 anni ieri sera è morto investito da un treno mentre si trovava sulle rotaie della stazione di Parabiago, sulla linea Milano Centrale - Domodossola. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, per stabilire il motivo per cui il ragazzo si trovava sulle rotaie.Il treno in transito, spiega la polizia, vedendo l'adolescente camminare sulla linea in direzione opposta a quella di marcia, ha azionato subito i sistemi di segnalazione acustica e di frenata d'emergenza, ma non il macchinista non è riuscito a evitare l'impatto. Alcuni testimoni dell'accaduto hanno confermato la dinamica. Sono in corso ulteriori accertamenti per una certa ricostruzione della vicenda da parte degli organi investigativi e della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ma gli inquirenti già non escludono che l'evento fatale sia conseguenza di un gioco finito tragicamente.