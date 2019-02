25 febbraio 2019- 18:11 Milano: morto imprenditore colpito vicino a cantiere Basiglio

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' deceduto l'uomo che questa mattina era stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi di un cantiere edile nella zona di Cascina Vione, nel comune milanese di Basiglio. L'uomo si è spento all'ospedale Humanitas a Rozzano, dove era stato ricoverato in seguito all'agguato subito stamane intorno alle 7.30. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe recato sul posto di lavoro a bordo del suo furgone; una volta giunto davanti al cantiere, si sarebbe fermato per aprire il cancello, ma prima di scendere dal mezzo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Due di questi alla testa e alla gola.L'uomo è stato trovato riverso sul sedile da un operaio che si stava recando sul posto di lavoro, intorno alle 7.30. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: ricoverato in prognosi riservata, è morto poco prima delle 13.30.I carabinieri della sezione omicidi del nucleo investigativo di Milano, che indagano sul caso, stanno ascoltando gli operai e raccogliendo informazioni a tutto campo. Si indaga sulla vita privata dell'imprenditore, oltre che sul giro d'affari dell'azienda, che non sembra avere problemi di natura economica .