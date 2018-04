18 aprile 2018- 21:24 Milano: morto militare ferito in crollo palazzina

Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta Saverio Sidella, l'uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 marzo in seguito all'esplosione e al crollo della palazzina in cui abitava, a Rescaldina, vicino Milano. A darne conto, in un post su Facebook, è il sindaco della cittadina, Michele Cattaneo."Tutta Rescaldina questa sera è triste", scrive il sindaco, esprimendo vicinanza alla moglie e ai figli dell'uomo. E aggiunge: "Siamo una comunità forte che non lascia soli e sa sostenere".Sidella è morto all'ospedale Niguarda di Milano, dov'era stato ricoverato per le ustioni riportate. Nell'incidente erano rimasti feriti, in modo più lieve, anche gli altri componenti della sua famiglia.