6 dicembre 2018- 21:15 Milano: nasce associazione Smart City, agenzia per Sviluppo internazionale

Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Nasce la nuova agenzia per lo sviluppo internazionale di Milano. Su iniziativa del Comune di Milano e della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, l’Associazione Smart City ha la missione di sviluppare nel mondo il valore e la reputazione di Milano attraverso la collaborazione tra le diverse anime pubbliche e imprenditoriali del territorio. In un clima di crescente competizione internazionale tra le città, questa iniziativa mira a rafforzare il posizionamento di Milano come centro nevralgico dell’economia globale. Tutte le attività sviluppate dall’associazione Smart City saranno caratterizzate dall’uso del brand Yesmilano, creato e sviluppato dal Comune di Milano per la programmazione delle week durante l’anno 2018. L'associazione Smart City è stata presentata oggi a Palazzo Giureconsulti alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli.