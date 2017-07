MILANO: NASCE GRUPPO 'INSIEME PER MILANO' DA ESPERIENZA PISAPIA ED MDP

10 luglio 2017- 17:28

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Nuovo gruppo consiliare a Palazzo Marino: si tratta di 'Insieme per Milano', che fa riferimento a Campo Progressista di Giuliano Pisapia e Mdp di Pieluigi Bersani. I rappresentanti hanno già espresso lealtà alla giunta di Giuseppe Sala. "La nascita del nuovo gruppo consiliare è davvero una bella notizia, con forte rilevanza nazionale. Il capoluogo lombardo indica nuovamente la strada possibile, ponendosi come modello per tutto il Paese" spiega Alessandro Capelli, portavoce nazionale di Campo Progressista."Il nuovo gruppo, secondo per numero di componenti in Consiglio, include storie diverse unite dal coraggio e dall’entusiasmo di aprire una stagione nuova per arrivare a dare una nuova casa aperta per il popolo del centrosinistra che rischia di essere sempre più spaesato. Il leale appoggio al sindaco Giuseppe Sala e alla sua Giunta - evidenzia - sarà così ora arricchito di una nuova forza propulsiva e propositiva che non potrà che fare bene alla politica cittadina e a tutti i milanesi". Capelli spiega poi che "gruppi consiliari nasceranno in molte parti d'Italia nelle prossime settimane, spingendo il progetto 'Insieme'. Un progetto nuovo, aperto e di governo che vuole tenere insieme politica e civismo per cambiare il Paese con un nuovo centrosinistra che parta anche dalla valorizzazione delle esperienze locali". (segue)