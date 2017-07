MILANO: NASCE GRUPPO 'INSIEME PER MILANO' DA ESPERIENZA PISAPIA ED MDP (2)

10 luglio 2017- 17:28

(AdnKronos) - Fanno parte del neonato gruppo Emmanuel Conte, David Gentili, Paolo Limonta, Anita Pirovano, Natascia Tosoni. "Ci riconosciamo - spiegano - in molte delle parole e dei volti di Piazza SS Apostoli a Roma dove si sono incontrati nuovi movimenti, tradizione, istanze sociali unite dalla necessità storica di rompere gli indugi e mettersi al lavoro su una scommessa dove, insieme, aprire nuova stagione politica". I componenti del gruppo Insieme per Milano assicurano di volere lavorare "dentro e fuori le istituzioni per un progetto connotato da un riformismo forte, innovativo, avversario dei populismi e delle destre. Una comunità politica, quella di cui vogliamo diventare part,e viva e vivace, che valorizzi le energie e le diverse biografie, le unisca verso una prospettiva politica che si batta contro le diseguaglianze, il diritto al lavoro e i diritti del lavoro, pienamente collocati nel cuore di una Europa che vogliamo rinnovare nelle politiche e nelle pratiche: ciò significa riaprire un forte dibattito sul ruolo dell’Europa in uno scenario politico mondiale completamente cambiato, dove è necessario anche rompere atteggiamenti miopi e calcoli egoistici sul tema dell’immigrazione, perché nessun Paese può essere lasciato solo in questa impresa e Milano è in prima fila nel fare la sua parte". Lì'obiettivo è dunque "mettere a valore la miglior tradizione politico culturale del nostro Paese, ma senza nostalgie perché dobbiamo mettere a fuoco il presente e il futuro per trovare risposte inedite ai problemi vecchi e nuovi. Solo così possiamo uscire dalla bolla di una politica ripiegata in comitati elettorali o nei destini dei singoli leader. Vogliamo liberare il centrosinistra dall’arroganza, dalla discussione sui tecnicismi elettorali, da chi dice di volere tutto ma si accontenta di niente".