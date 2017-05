MILANO: NASCE OSSERVATORIO PER MISURARNE COMPETITIVITà, 'BEN POSIZIONATA IN EUROPA'

3 maggio 2017- 14:34

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Milano è ben posizionata rispetto ai suoi benchmark europei, ha una struttura economica robusta e altamente diversificata, insieme a un'elevata reputazione. Sono queste le principali risultanze della prima edizione dell'Osservatorio Milano realizzato da Assolombarda insieme a uffici studi e istituzioni del territorio milanese. Secondo l'osservatorio, che si avvale di 214 indicatori, Barcellona e Monaco sono i principali 'rivali' di Milano. "Milano non emerge solo per la sua dimensione di ‘modello produttivo’; mostra infatti elementi positivi connessi al capitale scientifico tecnologico, per le sue università e i suoi centri di ricerca, e al capitale estetico, legato invece alla sua vocazione artistica, culturale e di design", afferma Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. "Occorre ora allineare le azioni in funzione di una visione strategica e definire traiettorie prioritarie di sviluppo per poter aspirare ad essere una città globale nel mondo".