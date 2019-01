31 gennaio 2019- 19:49 Milano: nasconde droga nel box, arrestato spacciatore

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Aveva allestito nel box di casa un deposito di droga da rivendere. Per questo un 22enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' accaduto lo scorso martedì, a Milano.Ad effettuare l'arresto, gli agenti del commissariato Sesto San Giovanni che, a seguito di un servizio di appostamenti e osservazioni nella zona di Rozzano, hanno notato il giovane parcheggiare l’auto in strada ed entrare all’interno di uno stabile per poi scendere in garage.Con una chiave ha aperto la saracinesca di un box; dopodiché ha estratto un sacchetto contenente sostanza stupefacente e lo ha posizionato su un bilancino di precisione. A quel punto gli agenti sono intervenuti, ma il 22enne ha tentato di scappare ingaggiando una colluttazione, quindi è stato bloccato. Nel box i poliziotti hanno trovato 915 grammi di eroina, 320 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 27.200 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato, la droga posta sotto sequestro.