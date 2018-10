26 ottobre 2018- 15:19 Milano: nasconde in casa katane, spade e 2 chili di droga, arrestato

Milano, 26 ott. (AdnKronos) - Nascondeva armi e droga in casa. Per questo un giovane di 21 anni è strato arrestato dalla polizia. E' accaduto ieri a Milano. L'operazione è stata effettuata dai poliziotti della volante del commissariato Porta Genova durante un servizio di controllo del territorio. Dopo aver appreso da una fonte confidenziale che il ragazzo deteneva alcune armi nella sua abitazione, gli agenti hanno svolto alcune verifiche. Hanno individuato l'appartamento in uno stabile di via del Giambellino, quindi hanno effettuato una perquisizione. Nel bagno sono state rinvenute due katane giapponesi lunghe circa un metro, due spade in acciaio della lunghezza di circa 75 centimetri e un pugnale di 28 centimetri. Durante il controllo, inoltre, sono state trovate numerose confezioni di droga nascoste tra i pensili della cucina, in un armadio e in un vano sottostante il letto, per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi di marijuana e 980 grammi di hashish. In casa è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi e denaro per circa 2000 euro. Per il giovane sono scattate le manette.