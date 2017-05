MILANO: NASCONDEVANO IN CASA E IN AUTO DROGA E ARMI, DUE UOMINI ARRESTATI

18 maggio 2017- 17:38

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Due uomini di 53 e 72 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, possesso e porto abusivo di armi comuni da sparo e munizionamento. E' accaduto ieri a Milano.Si tratta di due pregiudicati: il primo con precedenti per omicidio, associazione mafiosa, associazione dedita allo spaccio di droga, rapina, evasione, ricettazione e porto abusivo di armi; l'altro con precedenti per reati contro il patrimonio, tentato omicidio, associazione a delinquere, estorsione, gioco d'azzardo, furto, ricettazione, detenzione di armi, evasione e rapina; entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso e porto abusivo di armi comuni da sparo e munizionamento.L'operazione è stata condotta dagli investigatori della squadra mobile di Milano che, dopo una serie di indagini, ieri sono intervenuti in Largo dei Gelsomini individuando i due mentre uscivano da un appartamento.