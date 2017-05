MILANO: NASCONDEVANO IN CASA E IN AUTO DROGA E ARMI, DUE UOMINI ARRESTATI (2)

18 maggio 2017- 17:38

(AdnKronos) - Poco prima di salire a bordo di un'auto, i due sono stati bloccati dagli agenti che hanno effettuato subito una perquisizione personale scoprendo che con loro avevano un sacchetto contenente 55 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione nelle abitazioni dei due uomini: in casa del 53enne sono stati trovati mille euro in contanti e la copia delle chiavi di altre 2 auto intestate a due uomini di cui uno arrestato per spaccio di droga. Nell'appartamento del 72enne, invece, nascosto interno di un bidone in soffitta, oltre 200 grammi di marijuana, circa 150 grammi di cocaina, una pistola calibro 22 con 2 proiettili, 190 cartucce inesplose calibro 9X21, 74 cartucce 7,65, 2 proiettili calibro 22 e una chiave di un'altra macchina, all'interno della quale veniva rinvenuta e sequestrata una canna di una pistola calibro 7,65 e altri 2 proiettili calibro 22. Per entrambi sono scattate le manette.