1 marzo 2019- 20:15 Milano: nel 2019 prosegue impegno con A2a, 1.500 nuovi punti luce

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Prosegue anche nel 2019 l'impegno del Comune di Milano e di A2A per dotare la città di 1.500 nuovi punti luce tra impianti rinnovati, potenziati o installati ex novo. L'assessorato all’Ambiente ha deciso di realizzare gli interventi raccogliendo le istanze e le segnalazioni dei nove Municipi: parchi, aree verdi e aree cani, incroci viabilistici importanti, strade di quartiere nei pressi di scuole o passaggi pedonali. Il piano del Comune interessa tutte quelle zone dove l’illuminazione contribuirà a portare maggiore sicurezza e vivibilità e prosegue nel solco di quanto realizzato tra il 2017 e il 2018 in cui erano stati circa 1.200 i punti luce interessati da interventi di più genere. Complessivamente, dal 2017 al 2019, compresi anche gli interventi già programmati ma non ancora realizzati, si parla di un impegno di spesa da oltre 8,6 milioni di euro. "Nel 2019 lo sforzo sarà straordinario grazie ad un piano da oltre 1.500 punti, di cui, ad oggi, 175 già realizzati”, spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli. Tra gli interventi del 2019 nei parchi e nelle aree verdi, spiccano quelli del Parco Lambro dove saranno accesi 229 punti luce (167 già realizzati).