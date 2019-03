1 marzo 2019- 20:15 Milano: nel 2019 prosegue impegno con A2a, 1.500 nuovi punti luce (2)

(AdnKronos) - Al Parco Galli saranno rinnovate le 4 torri faro con 72 punti luce. Tra gli altri, l’area verde Moravia di via Berna dove verrà posata una nuove torre faro e ci saranno 83 punti luce; il Parco Pertini con 43 punti luce; l’area verde di via Serrati dove ne arriveranno 30 e il Parco Teramo con 35; il Parco Formentini e il Parco Formentano/Largo Marinai d’Italia che avranno 24 nuovi punti luce ciascuno; il Parco della Resistenza (ex Baravalle) e i Giardini Petrocchi con 18 punti ciascuno.Tra le vie periferiche si interverrà su via Caterina da Forlì (60), via Novara (58), via Impastato (17). Al Lorenteggio, tra Largo dei Gelsomini, via Giambellino e via Odazio sono previsti 80 punti luce. A Bisceglie, nell’area del parcheggio di via Parri, arriveranno 24 punti luce. Tra gli interventi del 2019 rientrano anche opere di piccole dimensioni ma di grande importanza: 3 nuovi punti luce illumineranno i passaggi pedonali di via Uruguay in corrispondenza con la scuola ‘Montessori’; due punti luce garantiranno maggiore sicurezza ai cittadini nel passaggio tra via Pogatsching e la fermata M1 del QT8; un’altra luce arriverà in via Terzaghi in corrispondenza del passaggio pedonale verso la scuola elementare ‘Martin Luther King’; due punti luce riguarderanno via Padova all’altezza del civico 355 per un passaggio pedonale poco sicuro.