18 luglio 2019- 10:44 Milano: nella notte incendio in centro commerciale via Palmanova

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - La scorsa notte, intorno all'una, un incendio si è sviluppato nell’edificio del Centro Commerciale Coop di via Palmanova, a Milano, senza provocare feriti. Il centro commerciale ospita anche uno degli ambulatori del Centro Medico Santagostino, che "non ha subito alcun danno", spiega il gruppo.Una volta domate le fiamme, dopo un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco è stato accertato che "i locali del poliambulatorio non hanno subito alcun danno". Il Centro rimarrà quindi chiuso e i pazienti che avevano fissato una prenotazione sono stati dirottati in altri Centri.