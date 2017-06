MILANO: 'NESSUNA PERSONALE è ILLEGALE', AGGREDITI IN COMUNE, INAUDITO

29 giugno 2017- 21:31

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - La delegazione di 'Nessuna Persona è Illegale' all’interno di Palazzo Marino, la sede del Comune a Milano, è stata "aggredita fisicamente da un gruppo di almeno 20 militanti neofascisti incredibilmente presenti nel medesimo corridoio". A precisarlo è lo stesso movimento con un comunicato, sottolineando che una sua delegazione era stata invitata dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano "per illustrare i contenuti del presidio di richiesta della residenza organizzato". In questa occasione, è venuta a scontrarsi con gli esponenti di CasaPound, recatisi oggi in consiglio comunale per una protesta-blitz.Due membri della delegazione sono stati "seriamente colpiti e uno di oltre 60 anni è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso". Quanto accaduto è di "una gravità inaudita", fatta per "spostare l’attenzione dal tema della residenza, trasformando una giornata di mobilitazione su un diritto fondamentale che interessa migliaia di persone in una questione di mero ordine pubblico, gestito in modo perlomeno superficiale se non addirittura strumentale", spiega l'associazione. Npi "continuerà ancora con più forza la sua campagna antirazzista per i diritti e l’inclusione sociale, nella convinzione che la lotta per la residenza sia ancora più necessaria per le migliaia di esclusi italiani e migranti".