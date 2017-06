MILANO: NUOVO POLICLINICO, RIDISEGNERà IL CENTRO CITTà E COSTERà 266 MLN

29 giugno 2017- 17:41

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Sarà pronto entro il 2022, ma è già annunciato come la più grande opera architettonica degli ultimi 90 anni, destinata a ridisegnare il centro di Milano. Il 'Nuovo' Policlinico sarà un'opera 'green', con una Galleria pedonale e un 'polmone verde' grande come il Duomo di Milano. Il progetto, che è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri e dal presidente del Policlinico di Milano, Marco Giachetti, avrà appunto tra i punti di forza la realizzazione di una Galleria pedonale con servizi e attività commerciali, che lo renderà uno spazio aperto a tutta la città, e la realizzazione di un parco sopraelevato. Il progetto esecutivo, e l'inizio della relativa gara pubblica, sono attesi entro dicembre 2017. Dopo 3 mesi, è attesa per marzo 2018 l'apertura delle offerte e per giugno 2018 l'aggiudicazione della gara d'appalto. Questo dovrebbe portare alla posa della prima pietra entro novembre 2018, alla realizzazione della nuova struttura entro il 2021, cosa che porterà a un'ospedale completamente arredato e funzionante entro il 2022.Il progetto del Nuovo Policlinico è l'esito di un concorso pubblico vinto dall'Associazione Temporanea d'Imprese (Ati) guidata da Techint. Il progetto si avvarrà di un auto-finanziamento di 200 milioni di euro - sui 266 milioni di costo complessivo - e senza interrompere "nemmeno per un giorno l'attuale attività di ricerca e di cura". Dei costi, 36 milioni provengono da un finanziamento del ministero della Salute, e 30 milioni dalla Regione Lombardia come contributo straordinario. I restanti 200 mln provengono tutti da risorse interne all’Ospedale: in particolare, dalla costituzione di un Fondo di Social Housing con cui sono già stati recuperati 105 mln grazie alla vendita di quote del Fondo a Cdp. I restanti 95 mln saranno ricavati dalla progressiva valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Policlinico.