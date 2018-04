27 aprile 2018- 20:23 Milano: nuovo ufficio assessore Majorino al Corvetto

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un nuovo ufficio dell'assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini - non solo con le parole - alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l'assessore sposterà, per alcuni giorni alla settimana, parte della sua attività dalla sede centrale dell’Assessorato in Largo Treves a questo spazio. L’obiettivo è quello di assicurare una presenza e una vicinanza, anche fisica e personale, in uno dei quartieri oggetto del piano periferie lanciato dalla giunta del Comune di Milano fin dal suo insediamento."L’avevamo annunciato e ora passiamo dalle parole ai fatti", dice Majorino. "Il Corvetto è un quartiere vivace con uno straordinario tessuto sociale, ma è allo stesso tempo complesso e io voglio assicurare ai suoi abitanti non solo un impegno costante, ma anche una presenza fissa per poter ascoltare i loro problemi e cercare di persona una soluzione alle loro difficoltà. Un gesto che non è affatto simbolico, ma una maniera per concretizzare quell’attenzione per le periferie che è diventata l’ossessione del sindaco Sala e dell’intera Giunta".