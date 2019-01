22 gennaio 2019- 18:01 Milano: occupa alloggio popolare e affitta posti a stranieri, arrestato

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 54 anni, italiano, è stato arrestato ieri a Milano con l'accusa di aver occupato abusivamente un appartamento e le cantine di uno stabile di edilizia residenziale pubblica nel quartiere San Siro e di aver affittato gli spazi ad alcuni stranieri. Sul posto, oltre al personale di Aler, sono intervenute tre volanti della polizia che hanno consentito agli operatori di liberare gli alloggi e hanno arrestato l'uomo."Questo intervento sarà utile a ristabilire una situazione di legalità e di ordine nello stabile di via Zamagna -spiega il presidente di Aler Milano, Angelo Sala-. Prefettura e questura ci stanno sostenendo con grande efficacia e operazioni come questa saranno avviate anche in altri quartieri a rischio della città. Un grande ringraziamento va quindi alle forze dell'ordine e al settore abusivismo di Aler Milano, impegnato quotidianamente nel contrasto all’illegalità nei quartieri popolari".