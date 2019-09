6 settembre 2019- 13:02 Milano: occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti, arrestati

Milano, 6 set. (AdnKronos) - Aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E' successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla madre e dal marito che era in compagnia di un terzo uomo. I due uomini hanno quindi aggredito gli agenti e sono stati accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I poliziotti invece hanno avuto 7 giorni di prognosi mentre le due donne sono state denunciate.