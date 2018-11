20 novembre 2018- 17:08 Milano: occupazioni abusive, Comune stanzia 2,5 mln per immobili dismessi

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Per mettere in sicurezza gli immobili dismessi, evitare che siano occupati abusivamente o danneggiati dai vandali, l'amministrazione comunale di Milano ha stanziato 2,5 milioni dedicati esclusivamente ad "interventi di contrasto all'occupazione abusiva". L'intervento riguarderà fabbricati di proprietà pubblica con varie destinazioni d'uso: uffici, scuole, musei, mercati, che, per vari motivi, vengono dismessi in attesa di essere demoliti o di nuove progettazioni d'utilizzo. È la prima volta che il Comune di Milano, in particolare l'assessorato ai Lavori pubblici e alla Casa, stanzia un consistente importo vincolato ad interventi di questo genere. Secondo il Comune, lo stanziamento renderà più efficaci le opere di messa in sicurezza delle aree in questione. Questa vanno dalle lastrature di porte e finestre ai tamponamenti degli ingressi principali fino alle piccole demolizioni funzionali, dalla periodica pulizia e rimozione dei rifiuti alla bonifica da materiali inquinanti, dal rinforzo di accessi e recinzioni di protezione ad interventi per staccare la rete elettrica e quella idrico-sanitaria.