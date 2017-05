MILANO: OLTRE 400 RICHIESTE PARTECIPAZIONE PER 'OPEN DAY' CANTIERE SUSA M4

19 maggio 2017- 16:01

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 400 le persone che hanno scelto di registrarsi in anticipo all'open day' organizzato per domenica prossima, 21 maggio, al cantiere Susa della nuova linea 4 della metropolitana milanese. Lo rende noto M4, precisando che il termine ultimo per effettuare le registrazioni online è scaduto alle ore 15 di oggi.I gruppi del mattino, fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa, sono quasi al completo. Chi non si è preregistrato è invitato a presentarsi nel pomeriggio, tra le 14 e le 18, per evitare lunghe attese. Dalle ore 10 alle ore 18, infatti, in gruppi di 25 persone guidate da un esperto, sarà possibile scoprire come nasce la linea 'Blu': vedere da vicino la talpa, ossia la Tbm che sta scavando le gallerie, oppure camminare lungo il mezzanino della futura stazione o, ancora, ascoltare le informazioni e le curiosità raccontate da ingegneri e tecnici quotidianamente impegnati nella costruzione di questa fondamentale opera per Milano.L’ingresso sarà libero, previa registrazione in loco con documento di identità, nel gazebo allestito nei giardini di viale Argonne, tra via Lomellina e via Cortona. I gruppi entreranno ogni 15 minuti e la visita avrà una durata di circa 20 minuti.