MILANO: OLTRE 400 RICHIESTE PARTECIPAZIONE PER 'OPEN DAY' CANTIERE SUSA M4 (2)

19 maggio 2017- 16:01

(AdnKronos) - Sul posto è stato allestito anche uno spazio realizzato in collaborazione con il gruppo Lego: in attesa di entrare in cantiere, i piccoli costruttori potranno dare prova della loro creatività in un’area di gioco libero colma dei famosi mattoncini colorati.La M4 collegherà direttamente il centro della città con il quartiere Forlanini (Milano Est - fino all’Aeroporto di Linate) e il quartiere Lorenteggio (Milano Ovest - fino a San Cristoforo). Sarà una metropolitana leggera ad automazione integrale senza guidatore a bordo (driverless), con porte automatiche di banchina e sistema di segnalamento Cbtc (Communication Based Train Control). La linea (15 chilometri di estensione e 21 stazioni) avrà una capacità di trasporto di 24mila passeggeri per ora e per direzione. Fatta salva la zona del Deposito-Officina, tutta la linea si sviluppa in sotterraneo, con 2 gallerie di linea a singolo binario per senso di marcia.