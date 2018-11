10 novembre 2018- 11:09 Milano: omicidio Deiana, arrestato presunto complice di Sanfilippo (2)

Milano, 10 nov. (AdnKronos) - La persona arrestata è tratta di Nello Placido, 44 anni, nato a Milano e residente a Monza, ritenuto autore, con Luca Sanfilippo, attualmente in carcere, dell’omicidio di Deiana. Quest'ultimo, il 20 luglio del 2012, a bordo della sua moto Kawasaki, era uscito dalla sua abitazione di Villa Guardia, in provincia di Como, e non vi aveva fatto più ritorno.A sei anni esatti dalla scomparsa, il 20 luglio di quest'anno, nel corso delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Monza, la Polizia di Stato ha rinvenuto i suoi resti seppelliti in un seminterrato situato a Cinisello Balsamo, Milano, in via della Pila, 12, nella disponibilità di Luca Sanfilippo che, reo confesso dell’omicidio, è stato sottoposto a fermo in esecuzione del relativo provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria. (segue)