10 novembre 2018- 11:09 Milano: omicidio Deiana, arrestato presunto complice di Sanfilippo (3)

(AdnKronos) - Le dichiarazioni di Sanfilippo, che nel corso dell’interrogatorio reso ai pm di Monza si era assunto la responsabilità esclusiva del delitto, sin da subito erano apparse lacunose e non avevano mutato la convinzione degli inquirenti circa il probabile coinvolgimento di almeno un’altra persona nel delitto. Le indagini sono quindi proseguite nei confronti di Nello Placido, ritenuto sin dal 2015, coinvolto nell’omicidio.Le successive investigazioni condotte anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno consentito di rafforzare ulteriormente il già importante quadro probatorio a carico di Nello Placido, ritenuto dal Gip presso il Tribunale di Monza sufficiente per l’emissione del provvedimento restrittivo richiesto dalla Procura ed eseguito ieri. I reati contestati all’indagato sono concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Come disposto, l'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Monza.