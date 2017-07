MILANO: OMICIDIO PIAZZA TIRANA, QUESTORE SOSPENDE LICENZA A BAR

11 luglio 2017- 19:48

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Dalla "abituale presenza di avventori con precedenti penali" agli episodi di violenza, culminati con l'omicidio di un ragazzo di 18 anni di origine egiziana lo scorso sabato sera, ucciso a colpi di cacciavite. Per questo, il bar Tavola Calda in zona Piazza Tirana resterà chiuso per un po': lo ha deciso il questore di Milano, Marcello Cardona, che ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni.Il provvedimento è stato emesso e notificato oggi con decorrenza dalla mezzanotte dalla divisione amministrativa e sociale della questura, in collaborazione con il commissariato Lorenteggio. Il bar era già stato destinatario in passato, sotto una precedente gestione, di un provvedimento di sospensione della licenza di giorni sessanta per le stesse problematiche.Il provvedimento, spiega la questura, "si è reso necessario in quanto il locale costituisce una concreta fonte di pericolo per 'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche per la cattiva e abituale frequentazione da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia e penali, di cui alcuni specifici in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e che è stato al centro di un gravissimo episodio di violenza, riconducibile ai suoi avventori".