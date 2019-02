26 febbraio 2019- 19:29 Milano: omicidio Rozzano, fermati i due killer (2)

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Nel corso dell'interrogatorio, durato tutto il pomeriggio, il 35enne Emanuele Spavone ha confessato di essere l'autore materiale dell'omicidio, senza però chiarire altre circostanze, come ad esempio il luogo dove avrebbe gettato la pistola dopo aver compiuto l'agguato. Sui motivi alla base del suo gesto, ha spiegato di avere motivi di ritenere che Crisanti abbia commesso violenze ai danni della figlioletta minorenne, avuta dalla figlia dell'uomo. Tali violenze, attualmente, sono al centro di un procedimento in corso alla procura Milano.Il complice di Spavone, il 27enne Achille Mauriello, da parte sua ha ammesso di aver accettato di accompagnare l'amico in scooter, spiegando però di non essere a conoscenza dell'intenzione di Spavone di compiere un agguato. I carabinieri continuano ad indagare per chiarire ulteriori dettagli e per accertare la premeditazione.