3 maggio 2018- 13:08 Milano: on line bando periferie, c'è tempo un mese per presentare progetti

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano lancia 'bando alle periferie 2018', un'iniziativa ideata per migliorare la qualità della vita nei quartieri, articolare ed arricchire le offerte e le opportunità per chi li abita, sostenendo le molte realtà sociali presenti in città. L’avviso pubblico, messo a punto dalla direzione periferie, finanziato con un milione di euro, quasi il doppio rispetto all’edizione scorsa, rimarrà aperto fino al prossimo primo giugno ed è rivolto alla partecipazione di fondazioni, onlus, associazioni di volontariato, di promozione sociale, sportiva, culturale, di food policy e sostenibilità ambientale, sia a titolo individuale sia in forme di partenariato. Essenziale è che i progetti siano pensati su misura per i quartieri e le comunità di riferimento in cui verranno realizzati, di cui dovranno cogliere opportunità e risorse, affrontandone sfide e problematiche.Le aree di intervento possibile sono molteplici, da quella centrata su multiculturalità, coesione e inclusione a quella che punta sulla valorizzazione degli spazi pubblici e del verde urbano, da quelle che promuovono la sostenibilità ambientale o la diffusione delle pratiche sportive alla food policy, intesa come grande opportunità per i quartieri in termini di sviluppo dell’agricoltura urbana sia imprenditoriale sia di autoconsumo, di promozione del cibo sano, di nuove modalità di distribuzione e consumo di prodotti a filiera corta.