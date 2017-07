MILANO: ONLINE MAPPA INTERATTIVA CENTRI BALNEARI MILANOSPORT

8 luglio 2017- 16:35

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Prosegue a pieno ritmo la stagione balneare dei milanesi che avranno a disposizione gli impianti di Milanosport aperti tutti i giorni fino al 27 agosto dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (fatta eccezione per il giorno di chiusura settimanale che varia da struttura a struttura). Da oggi, per trovare più facilmente la struttura più adatta alle proprie esigenze, sul geoportale del Comune di Milano è disponibile la mappa interattiva dei centri balneari: cliccando sul logo della struttura prescelta il sistema permette di visualizzare l'indirizzo esatto e gli orari di apertura e chiusura. Per un'intera giornata di sole e relax il prezzo del tagliando d'ingresso è di 7 euro durante la settimana e 8 euro nei weekend, il ridotto 5 euro durante la settimana e 6 euro nei weekend. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni, mentre per i ragazzi tra i 5 e i 12 anni che accederanno a piscine scoperte e centri balneari accompagnati da due adulti, pagheranno solo due euro.