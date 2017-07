MILANO: ONLINE MAPPA INTERATTIVA CENTRI BALNEARI MILANOSPORT (2)

8 luglio 2017- 16:35

(AdnKronos) - Oltre ai centri balneari e alle vasche esterne Milanosport, sono aperti anche i solarium delle piscine Arioli, Cantù, De Marchi, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari e Suzzani e il solarium della piscina Cozzi, allestito sul tetto dell’edificio, sempre gratuito anche nei weekend, mentre l'impianto del Lido e la piscina Argelati mettono a disposizione dei clienti un’area esclusiva con servizi accessori, come lettini e ombrelloni. Così come tutti gli altri impianti di Milanosport, anche le vasche scoperte e i quattro centri balneari sono dotati del braccio meccanico per assistere i disabili nella discesa in acqua.