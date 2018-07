14 luglio 2018- 16:35 Milano: operazione 'Smart', due arresti e tre sanzioni

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Due arresti, tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E' il bilancio del progetto 'Smart', operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell'ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre incidentalità, illeciti ambientali ed esercizi abusivi o irregolari di attività commerciali. Tra i dati emersi dai controlli, spiccano 70 veicoli controllati a Corsico e 2 persone sottoposte a fermo di polizia. Tra Pieve Emanuele, Locate e Basiglio, 150 veicoli sono stati controllati col sistema 'Targa System' che ha portato a tre sanzioni per omessa revisione.I controlli si sono svolti dalle 20.30 di ieri fino a notte inoltrata nella zona del sud ovest milanese, tra Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone, Pieve Emanuele, Trezzano e Motta Visconti, alla presenza degli agenti di polizia locale dei comandi coinvolti e della guardia di finanza.