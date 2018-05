5 maggio 2018- 20:25 Milano: Palmeri (Epi), città sotto scacco per manifestazioni inciviltà

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell'ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli". Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l'Italia in Regione Lombardia, in relazione al corteo degli antagonisti e dei centri sociali conclusosi poco fa a Milano."Auto spostate, cestini rimossi, zone isolate, 18 linee di superficie interessate a deviazioni e rallentamenti, 550 operatori di sicurezza impiegati oltre a tutti quelli attivi nei giorni precedenti per bonifiche e ispezioni, un'auto di anarchici in cui sono stati trovati 27 bastoni di legno, 10 di ferro e un coltello. E' questa la democrazia?", si chiede Palmeri, che aggiunge: "Milano e la Lombardia dicono basta a chi vuole far prevalere la forza negativa della violenza sulla forza positiva dei cittadini, che hanno subito disagi enormi con un pezzo di città sottratto alla civiltà, al bene comune, all'organizzazione sociale, alla libertà".E poi, "oltre agli slogan contro Israele, antisionisti spiegabili solo con l'antisemitismo, all'allontanamento dei giornalisti, c'è stato anche un coro contro Regione Lombardia", osserva Palmeri, concludendo: "Inutile dire che anche questa volta nessuna condanna dalla sinistra e dalla giunta di Milano. Perché chi è sempre pronto a dare lezioni teoriche di democrazia e di civismo è sempre assente al momento della prova pratica?".