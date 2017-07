MILANO: PALMERI (LISTA PARISI), VIGILI QUARTIERE COPIATI DA PROGRAMMA PARISI

8 luglio 2017- 21:16

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Sui vigili di quartiere "abbiamo visto applicare le soluzioni proposte da Stefano Parisi, assistendo a un cambio di rotta verso le posizioni che la sinistra milanese stessa in questi anni ha avversato: basta pensare che nel programma, a pagina 122, questa era definita una 'espressione ormai abusata e superata'. Lo afferma Manfredi Palmeri, consigliere comunale liberale e capogruppo della Lista Parisi al Comune di Milano, commentando l'adozione del servizio decisa da Palazzo Marino, che da lunedì prossimo sarà avviata in nove zone della città. Per Palmeri, la misura "viene ora ripresa con enfasi, ma copiando male le idee e i progetti altrui, con un annuncio rivolto al titolo ma non alla sostanza di ciò che davvero servirebbe"; solo che "questo progetto ha molti limiti: mancano l'inquadramento nell'ambito di una generale promessa riforma del corpo di polizia municipale, gli investimenti in tecnologia, una programmazione strutturale, almeno 'di mandato', l'assegnazione di adeguate risorse, un programma di formazione continua e, non ultimo, la semplice attuazione del regolamento dei municipi esistente".Nella forma attuale, "infatti non è rispettato l'articolo 17 secondo cui i 'municipi concorrono alla definizione degli obiettivi di sicurezza urbana sul proprio territorio' e 'il presidente di municipio concerta le direttive e gli indirizzi per le attività specifiche svolte anche dai vigili di quartiere, per il controllo di aree e luoghi pubblici ed effettua verifiche dei risultati dell’attività svolta con l’amministrazione comunale, il comando centrale della polizia locale e il responsabile del servizio di comando territoriale di polizia locale'.