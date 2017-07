MILANO: PARISI, NOMINA DELPINI ACCOLTA DA CITTà CON GRATITUDINE E SPERANZA

7 luglio 2017- 15:41

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "La nomina del nuovo cardinale di Milano da parte di Papa Francesco è accolta dalla città con gratitudine e speranza. Monsignor Delpini potrà continuare il suo lavoro nella città con una nuova e più importante funzione". Così il leader di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, commentando la nomina del nuovo arcivescovo di Milano.Per Parisi, "Milano ha bisogno di un grande lavoro spirituale e sociale per dare valore al ruolo delle comunità, per riportare rispetto e dignità nella vita di tutti. Viviamo profonde fratture sociali che contrastano con l’immagine positiva ed europea della città, immagine proposta dai media ma lontana dai tanti che soffrono". E conclude: "Ringraziamo il cardinale Scola per il suo lavoro colto e intenso che ha portato parole di equilibrio e forza spirituale a tutta la città".