24 ottobre 2019- 15:25 Milano: parroco bimbo caduto scale, 'nessuno ha colpa, triste fatalità'

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Io non credo che sia stata colpa di qualcuno. Credo che sia stata una fatalità. E' difficile per una maestra o una bidella star dietro a tutti i bambini. Io non credo che siano stati abbandonati, credo che sia stata questione di un attimo. Una triste fatalità, ma credo anche che sulla faccenda faranno luce i magistrati". A dirlo all'Adnkronos è don Giuseppe Buraglio, il parroco che celebrerà domani alle ore 14.45 alla chiesa di San Giovanni Battista i funerali del piccolo Leonardo, morto dopo una caduta nella tromba delle scale alla scuola Pirelli di Milano. "Staremo accanto alla famiglia - continua - come potremmo e come vorranno. Non c'è un protocollo da seguire in questi casi".