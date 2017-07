MILANO: PD, DOPO INCENDIO BRUZZANO REGIONE RIVEDA NORMATIVA

25 luglio 2017- 18:44

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "Forse è il caso di rivedere le caratteristiche e le misure necessarie per autorizzare questo tipo di depositi di rifiuti. E dovrà farlo la Regione Lombardia". Così Giuseppe Villani e Laura Barzaghi, consiglieri del Pd in Regione Lombardia, capogruppo e componente della VI Commissione Ambiente, riferendosi all’incendio sviluppatosi a Bruzzano, nell'hinterland milanese."È la Regione che decide qual è la normativa per questo tipo di depositi - sottolineano i due consiglieri dem - ed è la Regione che deve intervenire non solo per questo specifico caso, il quale, oltre tutto, tende a ripetersi, ma per chissà quante altre situazioni del genere che sono in giro per l’antropizzata ed edificata Lombardia".Il problema, per Villani e Barzaghi, "è strettamente legato alla localizzazione del deposito: troppo a ridosso dell’abitato, delle case, delle scuole, delle attività produttive. Non può ripetersi un evento simile. E dobbiamo prevenire altre situazioni del genere: anche se Arpa rassicura, sappiamo bene che da quell’incendio non si è sprigionata certo aria di montagna". Per questo, annunciano, "l’invito a rivedere tutta la normativa sulle autorizzazioni per questo tipo di depositi verrà rivolto, assieme a una serie di domande di chiarimento, in un’interrogazione che rivolgeremo alla Giunta e che presenteremo in Commissione Ambiente nei prossimi giorni".