MILANO: PESTATO E RAPINATO ALL'USCITA DELLA DISCOTECA

23 dicembre 2017- 17:57

Milano, 23 dic. (AdnKronos) - "Ciao, come stai?" e un pugno in faccia che lo fa cadere a terra. Un ragazzo di 24 anni, intorno alle 5 di questa mattina, all'uscita dalla discoteca The Beach di via Corelli a Milano, si è trovato davanti un gruppo di persone che l'hanno brutalmente malmenato e rapinato. Dopo il primo pugno, il giovane ha provato a rialzarsi da terra ed è stato nuovamente colpito in faccia dal gruppetto di tre o quattro uomini, che gli ha sfilato dai pantaloni portafogli e cellulare. Solo dopo un po' di tempo, quando è riuscito a riprendere conoscenza, il 24enne è riuscito a chiamare polizia e 118, che lo ha soccorso in stato di shock, ancora fuori dal locale.