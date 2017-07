MILANO: PETRACCA (ACLI), VICINI A DELPINI PER SUO DIFFICILE COMPITO

7 luglio 2017- 15:32

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Accogliamo con sentimenti di gioioso ringraziamento la scelta di Papa Francesco di donare alla Chiesa di Dio che è in Milano un nuovo pastore nella persona di monsignor Mario Delpini. Al nuovo arcivescovo, le Acli assicurano innanzitutto la vicinanza nella preghiera per il difficile compito che lo attende come successore di Sant’Ambrogio e di San Carlo alla guida di una realtà ampia, complessa, ricca di sfaccettature e di contraddizioni quale è quella della Diocesi di Milano". Così Paolo Petracca, presidente delle Acli provinciali di Milano, Monza e Brianza commenta l'annuncio del nuovo Arcivescovo di Milano."In questo territorio, che include una vastissima area metropolitana di respiro europeo segnata da luminose fonti di speranza e diffuse 'periferie esistenziali' - aggiunge Petracca - la presenza e l’accompagnamento della Chiesa in tutte le sue pluriformi espressioni è per credenti e non credenti un punto di riferimento ineludibile nel quotidiano impegno degli uomini di buona volontà per costruire la città dell’uomo a misura d’uomo come diceva il venerabile Giuseppe Lazzati". Le Acli, "come parte integrante della comunità ecclesiale, con la loro peculiarità di movimento educativo e sociale, da subito sono pronte a offrire la loro collaborazione al nuovo Arcivescovo"."Insieme ringraziamo il cardinale Angelo Scola per i suoi sei anni di ministero fra di noi: anni difficili e complessi, che lui ha saputo accompagnare con la sua guida pastorale e con la sua passione educativa", concludendo: "Riprendiamo oggi il nostro cammino sotto la guida di Papa Francesco e del nostro nuovo pastore nella fede in Dio e nel servizio ai poveri, contribuendo a quel percorso di crescita umana e cristiana che è connaturato alla nostra specificità di fedeli ambrosiani".