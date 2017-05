MILANO: PIANO PERIFERIE, 500MILA EURO PER RIQUALIFICAZIONE FERMATA M2

13 maggio 2017- 16:37

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - E' stato approvato e finanziato con 500mila euro il progetto definitivo per la riqualificazione e l'accessibilità della fermata M2 Villa Fiorita, nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano). I lavori saranno eseguiti nell'ambito del piano per le periferie del comune di Milano con il finanziamento congiunto del Comune metropolitano, che darà 100mila euro, e con 400mila euro del Governo. I lavori previsti, che saranno eseguiti da Atm, sono nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019: riguarderanno l'ammodernamento della struttura che attualmente versa in uno stato di degrado e il superamento delle barriere architettoniche per rendere più agevole l’accesso a tutte le categorie di utenti.Il Comune di Milano e i Comuni collocati lungo l’Asta Martesana hanno dato avvio, fin dai primi anni del 2000, a numerose iniziative finalizzate a migliorare la qualità architettonica e funzionale delle stazioni metropolitane. Queste attività hanno portato a un primo intervento di riqualificazione della stazione M2 di Cologno Nord, e successivamente all’intervento di superamento delle barriere architettoniche nella stazioni di Cernusco sul Naviglio e di Villa Fiorita. Nel 2016 è stato istituito, su impulso del Prefetto, un tavolo di lavoro finalizzato a riqualificare funzionalmente e architettonicamente l’Asta Martesana M2, con la partecipazione di Regione Lombardia, Città Metropolitana, e i Comuni di Milano, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Vimodrone; il Comune di Milano svolge il ruolo di Ente capofila.