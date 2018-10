1 ottobre 2018- 16:38 Milano: Pinacoteca Brera festeggia riallestimento con mostra Ingres e Hayez (2)

(AdnKronos) - Milano, avverte poi il ministro, ha "una forma di turismo che potrebbe essere sfruttata meglio"; del resto "ci sono molte persone che arrivano qui per ragioni di affari, se avessero anche un'offerta culturale accessoria, se ne potrebbe avvantaggiare la città". E dunque "quello che cerco di fare come ministro è di creare le condizioni perché si verifichi un dialogo all'interno di determinati ambiti territoriali tra le istituzioni museali". Anche perché "a Milano, come in molte altre città, abbiamo diverse realtà museali interessanti".L'auspicio è che "questo sia un ulteriore momento di confronto e uno stimolo a cercare un maggiore confronto fa le realtà museali a prescindere da chi sia il proprietario o chi le gestisce. Spero -conclude Bonisoli- che il comune di Milano voglia accogliere questo invito e creare un'offerta culturale interessante, che sia all'altezza della città". "Quando Bradburne è arrivato a Milano mi sono chiesto se sarebbe mai stato in grado, un canadese, di interpretare il giusto spirito di Milano -scherza il sindaco di Milano, Sala-. A lui, e a tutti quelli che ci mettono l'anima, vorrei fare i complimenti, perché proprio come i milanesi, qui si fanno le cose pensando al futuro". La "sfida che io lancio in continuazione alla città è proprio questa: questo è il momento del coraggio, non dobbiamo solo gestire benino quello che abbiamo, ma dobbiamo avere il coraggio di pensare in grande e con la testa internazionale perché Milano è questo che è diventata". Per cui "il percorso fatto in questi anni a Brera è un buon percorso perché rispetta le tradizioni, ma allo stesso tempo dimostra un cambio di passo, sia nel miglioramento degli spazi, che nell'approccio". E allora "bene trovate forme per avvicinare quanti più possibile, non sono atteggiamenti fintamente moderni, ma consapevoli. Dico bene, molto bene, andiamo avanti con coraggio alle tante cose che vanno fatte".