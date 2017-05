MILANO: PIRELLI CELEBRA 60 ANNI DI ROCK ITALIANO CON 'MILANO SOUND FACTORY'

18 maggio 2017- 18:55

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Una gara musicale rivolta alle band emergenti per celebrare il Rock & Roll italiano a 60 anni esatti dalla nascita quando, il 18 maggio 1957, si svolse al Palazzo del Ghiaccio di Milano il primo festival di ballo di Rock & Roll. 'Milano Sound Factory', questo il nome del format che si svolgerà dal 28 maggio al 14 luglio, permetterà a 20 selezionati gruppi musicali emergenti di reinterpretare i più grandi brani rock anni Cinquanta esibendosi in luoghi simbolo di Milano, a partire da quella Via Gluck celebrata da Adriano Celentano, che fu proprio uno dei protagonisti della serata a Palazzo del Ghiaccio di Milano.L’iniziativa, sostenuta da Pirelli e Fondazione Pirelli e organizzata da Amici della Martesana Greco, ChiAmaMilano, AgoràFutura.Net, Atelier Gluck Arte, Le Ho Fatte Lei e Consulta Periferie Milano, patrocinata dalla Regione Lombardia e dal Municipio 2 del Comune di Milano, è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Milly Moratti, presidente dell’associazione ChiAmaMilano, Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia, Giulio Gandolfi, presidente commissione cultura Municipio 2, Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, Petra Loreggian, conduttrice di Radio Dimensione Suono, il giornalista e scrittore Bruno Perini, gli artisti Ricky Gianco e Gino Santercole, Pippo Amato, presidente dell’associazione Milano Sound Factory e Nicolò Leotta, dipartimento di Sociologia dell’università Milano Bicocca.Le performance delle band saranno votate dal pubblico attraverso i canali social di 'Milano Sound Factory'.