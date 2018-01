MILANO: POLITECNICO E ASI FIRMANO ACCORDO PER 6 MLN IN 15 ANNI PER RICERCA SU SPAZIO

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Firmato un accordo dal valore di circa 6 milioni di euro, 400 mila ogni dodici mesi per 15 anni, tra il Politecnico di Milano e l’Asi, agenzia spaziale italiana. Dalla collaborazione nasceranno 4 figure accademiche, che il Politecnico deve ancora scegliere, focalizzate su tecnologie innovative per lo Spazio.“Da rettore devo guardare lontano, il mio lavoro non si esaurisce col mio mandato - afferma il rettore del Politecnico Ferruccio Resta - Sono progetti che disegnano il futuro. Una responsabilità che Asi ha subito sostenuto. È un investimento per il futuro, un progetto articolato”.Quattro gli ambiti su cui si articolerà il progetto. In primo luogo lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di strumentazione scientifica da imbarcare a bordo di satelliti durante le missioni di esplorazione interplanetaria. Poi l’ideazione di nuovi materiali intelligenti adattabili all’ambiente estremo dello Spazio, le tecniche di Additive Manufacturing per la creazione di componentistica spaziale come propulsori e robot e metodi di simulazione e modellazione matematica per utilizzare i big data provenienti dai satelliti.