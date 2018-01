MILANO: POLITECNICO E ASI FIRMANO ACCORDO PER 6 MLN IN 15 ANNI PER RICERCA SU SPAZIO (2)

25 gennaio 2018- 17:22

(AdnKronos) - “Quello che abbiamo fatto è stato un passo coraggioso - dice Roberto Battiston, presidente dell’Asi - ma l’innovatività nel mondo dell'industria e dell’economia è molto bassa. La grande sfida è portare questo tipo di innovazione nel mondo economico reale”.I due enti si impegnano a delineare gli ambiti strategici in cui si svolgerà la ricerca nel settore nei prossimi decenni, in un processo che vedrà la partecipazione di altri operatori nazionali ed europei con la conseguente nascita di spin off e start up innovative. L’obiettivo è quello di mantenere la ricerca italiana nel settore spaziale competitiva nelle tecnologie più importanti e richieste per la nuova corsa allo Spazio.L’accordo rientra in una strategia volta a indirizzare la ricerca scientifica del settore verso le applicazioni previste per l’evoluzione delle attività spaziali, sia nel campo dell’esplorazione robotica e umana, sia nel campo di osservazione della Terra.