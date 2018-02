MILANO: POLIZIA ARRESTA SPACCIATORE E SEQUESTRA 6 CHILI DROGA

12 febbraio 2018- 14:26

Milano, 12 feb. (AdnKronos) - La Polizia di Milano ha arrestato sabato scorso un cittadino marocchino di 30 anni per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un'attività di osservazione e appostamento in viale Certosa, sabato mattina i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno bloccato il pusher all'uscita del suo appartamento e hanno eseguito prima una perquisizione personale per poi estenderla alla sua casa e alla cantina. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,5 chili di hashish suddivisi in vari panetti nascosti all'interno di un soppalco nella cantina nel piano sotterraneo dello stabile.