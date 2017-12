MILANO: POLIZIA DONA GENERI DI PRIMA NECESSITà A CASA DELLA CARITà

23 dicembre 2017- 17:21

Milano, 23 dic. (AdnKronos) - La Polizia di Milano ha consegnato alimenti di prima necessità alla Casa della Carità di Don Colmegna in occasione del Natale. In mattinata, il questore Marcello Cardona, con gli agenti della questura e del commissariato Villa San Giovanni, ha fatto visita alla Casa della Carità per lo scambio degli auguri di Natale con i ragazzi e tutti gli ospiti presenti. In tutto, sono stati donati quattro quintali di alimenti di prima necessità da devolvere ai più bisognosi forniti da un noto pastificio italiano che ha messo a disposizione pasta, pane confezionato, biscotti e sughi pronti. Don Colmegna, spiega una nota della polizia, ha ringraziato tutti i poliziotti per il gesto generoso ritenendolo un messaggio di coesione sociale e di sentita collaborazione.