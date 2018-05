8 maggio 2018- 20:19 Milano: polizia esegue nove ordini di allontanamento

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - La polizia ha eseguito a Milano nove ordini di allontanamento per la sicurezza urbana, applicando i "nuovi strumenti di prevenzione" introdotti dal Decreto Minniti. Nel primo intervento, i poliziotti della Polmetro hanno controllato, su segnalazione dei cittadini, una donna romena di 18 anni, con precedenti, che elemosinava stesa sulla scale che conducono alla banchina della M3 della fermata Duomo. Così facendo, la giovane impediva l'ingresso alla banchina e alcuni passeggeri erano stati costretti a cambiare via d'accesso. Nel secondo episodio, su segnalazione di personale Atm, gli agenti della volante hanno eseguito in via Martiri Oscuri l'ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino slavo, di 49 anni, poi risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. L'uomo, ubriaco, infastidiva i passeggeri del tram 1.Nel terzo intervento, la scorsa notte, gli agenti hanno attuato la misura in via Padova nei confronti di un gruppo di sette cittadini egiziani, regolari in Italia, che viaggiavano a bordo del tram 56 in stato di ubriachezza ed avevano un atteggiamento molesto verso gli altri utenti.