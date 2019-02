20 febbraio 2019- 08:40 Milano: polizia ferroviaria 'salva' cagnolina a Cadorna

Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Vagava tra i binari rischiando di finire investita da un treno, probabilmente alla ricerca di cibo. Una cagnolina, probabilmente abbandonata, è stata recuperata ieri dagli agenti della Polfer di Milano Bovisa alla stazione di Milano Cadorna dopo le segnalazioni di alcuni viaggiatori che avevano segnalavato la presenza di un cane in banchina. 'Bambolotta', così ribattezzata' dagli agenti, era impaurita e malnutrita. Dopo averla portata in una zona sicura e averle dato acqua e cibo, i poliziotti hanno chiamato il servizio veterinario del canile. Un operatore dei loro, dopo aver controllato non ci fossero segnalazioni di scomparsa di cani simili, ha provveduto ad accompagnarla al canile comunale per tutti i controlli e cure del caso.